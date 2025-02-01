Antara: задержанного на Бали бойца ММА Асхабова освободили

Россиянин, боец смешанных единоборств Хасан Асхабов, ранее задержанный на острове Бали по подозрению в похищении человека и ограблении, был освобожден, пишет Antara со ссылкой на представителя местной полиции.
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