Сцену захвата заложников в Беслане показали в нижегородском Парке Победы

Больше 300 молодых спортсменов со всей области, мастер-классы по метанию ножей и угощение солдатской кашей, — вчера, 14 сентября, в Парке Победы прошел ежегодный фестиваль единоборств, посвященный Дню Солидарности в борьбе с терроризмом.
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