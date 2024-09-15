Сцену захвата заложников в Беслане показали в нижегородском Парке Победы

Больше 300 молодых спортсменов со всей области, мастер-классы по метанию ножей и угощение солдатской кашей, — вчера, 14 сентября, в Парке Победы прошел ежегодный фестиваль единоборств, посвященный Дню Солидарности в борьбе с терроризмом.