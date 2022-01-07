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Расселл Уэстбрук и Никола Йокич – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool

Легенда НБА, телеведущий Шакил О’Нил представил подборку самых нелепых моментов недели в НБА. В число номинантов попали разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук, форвард «Шарлотт» Келли Убре, Алексей Покушевски из «Оклахомы» и центровой «Наггетс» Никола Йокич.

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