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Рынок недвижимости установил инвестиционные рекорды, которые вряд ли удастся повторить

Рынок недвижимости установил инвестиционные рекорды, которые вряд ли удастся повторить

2023 год был полон особенностей, которые обеспечили ему звание инвестиционного рекордсмена: совокупный объем вложений в российские недвижимые активы достиг невиданной доселе отметки — 833 млрд рублей.

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