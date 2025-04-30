Мальчишка у метро продавал кота. На тетрадном листе было крупно выведено: «Продаю кота, дешево». У его ног лежала сумка, внутри которой кто-то ворочался.
Продам кота
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Мальчишка у метро продавал кота. На тетрадном листе было крупно выведено: «Продаю кота, дешево». У его ног лежала сумка, внутри которой кто-то ворочался.
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