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Приколисты

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Продам кота

Продам кота

Мальчишка у метро продавал кота. На тетрадном листе было крупно выведено: «Продаю кота, дешево». У его ног лежала сумка, внутри которой кто-то ворочался.

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