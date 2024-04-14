Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?

Как известно, 1 апреля т. г. ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовый удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске, в результате которого погибли 13 человек, включая бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммеда Реза Захеди, еще одного генерала и ряд старших офицеров.