В Воронежской области зарегистрировали более тысячи случаев ковида за неделю

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что за последнюю неделю (с 16 по 23 сентября) в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» поступило 1078 экстренных извещений на случаи заболевания COVID-19.
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