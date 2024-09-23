В Воронежской области зарегистрировали более тысячи случаев ковида за неделю

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что за последнюю неделю (с 16 по 23 сентября) в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» поступило 1078 экстренных извещений на случаи заболевания COVID-19.