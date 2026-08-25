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Промоутер Фрэнк Уоррен: «Бой Фьюри – Джошуа состоится в США. Тайсон уже улетел на подготовку в Майами»

Промоутер Фрэнк Уоррен уверен, что в ближайшее время официально объявят бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа .

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