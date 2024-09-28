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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак про 0:2 с «Краснодаром»: «Может, и хорошо, что «Зенит» проиграл, чтобы фон мнимой легкости побед улетучился. Цельной игры не получилось, ошибались в простых ситуациях»

– К сожалению, цельной игры у нас не получилось. Может быть, с начала первого тайма минут пять неплохо контролировали, что-то получалось в атаке.

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