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Анатомия бизнеса

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Книга Ричарда Брэнсона: основные идеи

«Жизнь слишком коротка, чтобы делать не то, что нравится!» Ричард Брэнсон,  хиппи-миллиардер, мастер эпатажа, гвоздь в ботинке большого бизнеса и основатель корпорации Virgin, которая объединила более двухсот компаний совершенно разного профиля (магазины по продаже музыкальных дисков, авиа и железнодорожные компании, радиостанцию и издательство) в 30 странах мира.

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