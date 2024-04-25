Книга Ричарда Брэнсона: основные идеи

«Жизнь слишком коротка, чтобы делать не то, что нравится!» Ричард Брэнсон, хиппи-миллиардер, мастер эпатажа, гвоздь в ботинке большого бизнеса и основатель корпорации Virgin, которая объединила более двухсот компаний совершенно разного профиля (магазины по продаже музыкальных дисков, авиа и железнодорожные компании, радиостанцию и издательство) в 30 странах мира.