Первый МГМУ: с кальцинозом артерий связан низкий уровень микроРНК

Ученые Сеченовского Университета установили, что снижение уровня микроРНК под названием miR-145-5p в крови связано с кальцинозом коронарных артерий — важным признаком атеросклеротического поражения сосудов сердца.
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