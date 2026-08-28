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Газета.ру

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Первый МГМУ: с кальцинозом артерий связан низкий уровень микроРНК

Первый МГМУ: с кальцинозом артерий связан низкий уровень микроРНК

Ученые Сеченовского Университета установили, что снижение уровня микроРНК под названием miR-145-5p в крови связано с кальцинозом коронарных артерий — важным признаком атеросклеротического поражения сосудов сердца.

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