Татарстанда махсус операциядә катнашучыларның балаларына мәктәп кирәк-яраклары тапшырылды

Татарстан Ватан сугышчылары гаиләләре комитеты «Баланы мәктәпкә җый» Бөтенроссия акциясендә катнашты һәм «Яхшы кешеләр лигасы» хәйрия фонды ярдәме белән махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары өчен бәйрәм чарасы оештырды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым