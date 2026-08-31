НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда махсус операциядә катнашучыларның балаларына мәктәп кирәк-яраклары тапшырылды

Татарстанда махсус операциядә катнашучыларның балаларына мәктәп кирәк-яраклары тапшырылды

Татарстан Ватан сугышчылары гаиләләре комитеты «Баланы мәктәпкә җый» Бөтенроссия акциясендә катнашты һәм «Яхшы кешеләр лигасы» хәйрия фонды ярдәме белән махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары өчен бәйрәм чарасы оештырды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым