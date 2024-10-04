Антонов: США проложат дорогу к ядерному конфликту, если разрешат ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь РФ

Посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Анатолий Антонов выразил обеспокоенность потенциальными действиями США, которые стимулируют Украину к использованию американского вооружения для нанесения ударов по вглубь России.
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