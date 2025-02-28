Состоявшиеся сегодня в Белом Доме переговоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского обнажили истинную проблему, происходящих наУкраине трагических событий - это сам Зеленский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии