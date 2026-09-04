Курская область лидирует по росту популярности маркетплейсов в ЦФО: объем покупок взлетел на 49%, до 94,3 млрд рублей.
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