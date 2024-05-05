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Военное обозрение

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Украинские ресурсы признали переход Котляровки на Купянском направлении под полный контроль российской армии

Украинские ресурсы признали переход Котляровки на Купянском направлении под полный контроль российской армии

Российские войска продолжают наступать по всей линии фронта.

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