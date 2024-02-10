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«Очерняли много дней»: Кеннеди-младший вступился за Карлсона

«Очерняли много дней»: Кеннеди-младший вступился за Карлсона

Роберт Кеннеди — младший  Вчера 2,7K прочитал Американцы должны делать свои выводы относительно взглядов, которые не сходятся с позицией ведущих СМИ в США, написал в соцсети Twitter (X) Роберт Кеннеди — младший.

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