«Никто не сомневался»: Ерохин оценил игру Грушенкова

В «Зените» уже с первых матчей проще проявлять себя Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин в интервью пресс-службе клуба высказался о новичке команды Максиме Глушенкове, который перебрался на берега Невы из «Локомотива».
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