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Сжегший российский паспорт певец Шарлот заявил о намерении вернуться в страну

Сжегший российский паспорт певец Шарлот заявил о намерении вернуться в страну

Певец Эдуард Шарлот сообщил, что намеревается вернуться в Россию после скандала с отечественным паспортом.

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Комментарии
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Лев Добрый
Слушай сюда мерзавец, а где твой паспорт, без него в Россию хрень попадёшь!👀👍👈😜
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18 час.
Виктор Луговой
Десятки тысяч преданных слушателей...? Стоп, - а кто это такой ваще? Никогда про такого не слышал. И он реально певец - и у него десятки тысяч? Тут, по-моему, нечего обсуждать. Как сказал полицай-президент Буратине, - &quot;Ты беспризорный, беспаспортный и безработный&quot;.
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16 час.

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