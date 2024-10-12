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Квартира, дом, дача

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Красота этого цветка затмевает петунию и лобелию. Посадите у себя в саду и не пожалеете

Красота этого цветка затмевает петунию и лобелию. Посадите у себя в саду и не пожалеете

На многих дачных участках можно заметить петунию и лобелию — два самых популярных цветка. Безусловно, они красивы и привлекательны, однако, порой хочется посадить что-нибудь новенькое, чтобы разнообразить ландшафтный дизайн.

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