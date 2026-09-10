Российские беспилотники научились ориентироваться без GPS и ГЛОНАСС

Теперь используется камера вместо спутников Группа компаний «Геоскан» представила систему автономной оптической навигации, позволяющую беспилотникам выполнять полеты при отсутствии спутниковой навигации.
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