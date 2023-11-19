Производство электрического iCar от Apple отложено для поиска партнера

За последний год о развитии проекта электрокара от Apple мало что известно. По мнению аналитика Минг-Чи Куо, появление этого электрокара в следующем году маловероятно, поскольку компания не может добиться ускорения процесса разработки.
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