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CAR

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Производство электрического iCar от Apple отложено для поиска партнера

Производство электрического iCar от Apple отложено для поиска партнера

За последний год о развитии проекта электрокара от Apple мало что известно. По мнению аналитика Минг-Чи Куо, появление этого электрокара в следующем году маловероятно, поскольку компания не может добиться ускорения процесса разработки.

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