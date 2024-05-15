Глупость или измена: Зачем Госдума защищает мигрантов от мобилизации

Alex Nемо

Вы приводите не совсем точную информацию. Согласно переписи населения 1989 года (последняя перепись при Советской власти, в 1990 перепись не производилась по вполне понятным причинам, равно как и до 2000 года) в Таджикистане проживало 5,1 миллиона человек. Из них русскоговорящих (русских и тех кто написал русский как основной язык общения) было более 2,6 миллионов! Узбеков, немцев, греков и прочих некоренных национальностей - 1,6 миллиона. То есть непосредственно таджиков проживало менее 2-х(!) миллионов. Из них женщин репродуктивного возраста всего около 300 тысяч! Так что ваш вопрос вполне имеет право быть и для специалистов по демографии есть только один ответ - внешняя миграция из Афганистана в Таджикистан.