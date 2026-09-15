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Китайский бомбардировщик H-6N получил возможность наносить ядерные удары

Китайский бомбардировщик H-6N получил возможность наносить ядерные удары

Китайский бомбардировщик H-6N / © Stocktrek  Такая комбинация дает Китаю возможность наносить ядерные удары с воздуха в дополнение к наземным межконтинентальным баллистическим ракетам и баллистическим ракетам подводных лодок.

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