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Кристиан Хорнер: «Борьбе Ферстаппена и Леклера – это фантастика. Надеюсь, она продолжится»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги первой половины сезона, поделившись мнением о том, как этот отрезок чемпионата сложился для его команды, а также Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

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