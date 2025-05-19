На выборах президента Румынии победил Никушор Дан

Независимый проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на выборах президента Румынии, набрав во втором туре выборов 53,93 процента голосов, свидетельствуют данные Постоянной избирательной администрации после подсчета 99,4 процента бюллетеней.
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