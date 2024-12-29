Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России: угроза и преступность растут, в том числе из-за мигрантов.
Распространение радикализма в спортивной среде, включая спортшколы, вызывает у Путина тревогу
Комментарии
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Стэйси
Опаньки, кто-то у нас проснулся...а дальше ? повернулся на другой бок и дальше - ничего не вижу и не слышу и, главное, знать не хочу. Или встал и пошел наводить порядок твердой рукой, выметая продажных и завезённых сверху донизу
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8 час.
Людмила Е
Очень жаль, что у президента вызывает тревогу то, что у народа уже вызывает бешенство. На словах отойти от либерализма, а на деле продолжать ему следовать - это те самые двойные стандарты, которые так любят осуждать у других. Все эти слова о нужности мигрантов и их незаменимости при том, что на деле это рост преступности и радикализма - это разве не уголовная статья об оправдании терроризма..
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2 час.
Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
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1 час.
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