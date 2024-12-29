Распространение радикализма в спортивной среде, включая спортшколы, вызывает у Путина тревогу

Опаньки, кто-то у нас проснулся...а дальше ? повернулся на другой бок и дальше - ничего не вижу и не слышу и, главное, знать не хочу. Или встал и пошел наводить порядок твердой рукой, выметая продажных и завезённых сверху донизу

Людмила Е

Очень жаль, что у президента вызывает тревогу то, что у народа уже вызывает бешенство. На словах отойти от либерализма, а на деле продолжать ему следовать - это те самые двойные стандарты, которые так любят осуждать у других. Все эти слова о нужности мигрантов и их незаменимости при том, что на деле это рост преступности и радикализма - это разве не уголовная статья об оправдании терроризма..