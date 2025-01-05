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«Развитие тренда опасно». Приморский эксперт прокомментировал ситуацию с тиграми

«Развитие тренда опасно». Приморский эксперт прокомментировал ситуацию с тиграми

В Приморском крае все больше назревает проблема с выходом тигров к людям. Недавно была проведена оценка «конфликтных ситуаций с хищниками», и результаты оказались довольно тревожными – зафиксировано около 600 подобных инцидентов.

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