«Развитие тренда опасно». Приморский эксперт прокомментировал ситуацию с тиграми

В Приморском крае все больше назревает проблема с выходом тигров к людям. Недавно была проведена оценка «конфликтных ситуаций с хищниками», и результаты оказались довольно тревожными – зафиксировано около 600 подобных инцидентов.
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