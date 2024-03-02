Депутат бундестага Кизеветтер призвал Шольца пойти ва-банк ради помощи Украине

Правительство Германии должно пойти ва-банк в вопросе поддержки Украины. Такое заявление в ходе интервью для газеты Handelsblatt сделал немецкий депутат, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.
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