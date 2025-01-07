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«Милан» взял Суперкубок Италии после камбэка с 0:2, Дыняк выронил смартфон на лед во время игры, расизм в адрес Винисиуса, Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» и другие новости

1. «Милан» взял Суперкубок Италии, отыгравшись с 0:2 в финале и забив три гола «Интеру» за тайм – 3:2! «Россонери» выиграли трофей впервые с 2016-го.

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