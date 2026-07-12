Конор Макгрегор заработал $15 млн за поединок, который завершился для него всего через 69 секунд

После пятилетнего перерыва бывшая звезда UFC вернулась в октагон, однако бой против Макса Холлоуэя закончился крайне неудачно: Макгрегор получил травму ноги, из-за чего судья остановил поединок и зафиксировал ему техническое поражение.
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