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Овечкин, Панарин и Сергачев представили джерси «Матча года» – дизайн вдохновлен «северным сияниeм и алыми закатами северной столицы»

Нападающий « Вашингтона » Александра Овечкин , защитник «Юты» Михаил Сергачев и форвард « Лос-Анджелеса » Артемий Панарин показали джерси перед «Матчем года»-2026.

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