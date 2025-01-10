Сколько купелей оборудуют в Тверской области на Крещение

19 января православные во всём мире отмечают праздник Крещения Господня. В Тверской области массовые купания планируются проводить в 55 специальных местах, где будут обеспечивать безопасность сотрудники соответствующих служб.
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