В рамках визита Зеленского в США планируют подписать три двусторонних документа — ОП

Документы по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере будут подписаны в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в СШАДокументы по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере будут подписаны в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США.