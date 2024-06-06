Глава Центробанка России назвала три главные задачи для развития экономики

Глава ЦБ Эльвира Наибуллина назвала три главные задачи для развития отечественной экономики. «Первое — это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива — увеличение роли государства, субсидий и так далее», — приводит ТАСС её слова на ПМЭФ.