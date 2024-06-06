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Глава Центробанка России назвала три главные задачи для развития экономики

Глава Центробанка России назвала три главные задачи для развития экономики

Глава ЦБ Эльвира Наибуллина назвала три главные задачи для развития отечественной экономики. «Первое — это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива — увеличение роли государства, субсидий и так далее», — приводит ТАСС её слова на ПМЭФ.

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