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Тульская область переходит на раздельный сбор мусора: как изменится жизнь туляков в 2022 году

Тульская область переходит на раздельный сбор мусора: как изменится жизнь туляков в 2022 году

В Тульской области запланирован поэтапный переход на раздельный сбор отходов. Как это будет осуществляться, и что для этого нужно будет делать жителям региона, Тульская служба новостей выяснила в министерстве природных ресурсов и экологии области.

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