В Церкви раскрыли, как самоубийство сказывается на состоянии всего рода

Почему Церковь считает самоубийство непрощаемым, и как это влияет на живых.В православной традиции лишение себя жизни рассматривается как одно из самых страшных прегрешений.
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