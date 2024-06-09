Крымский мост попал под "адский дождь". Теперь ВСУ наказывают запрещённым способом. Но есть две хорошие новости

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мое личное мнение. Нет тех преград которые наш человек не может преодолеть, не будем говорить о законности. Есть проблема, ты ее решаешь или нет, на кону твоя жизнь в зоне СВО. Выбор на стороне здравомыслия и инстинкта самосохранения. Нужна четкая понятная задача поставленная нашим умам и ВПК на решение этих проблем. Тесная взаимосвязь ВПК с теми кто на передке в зоне СВО, там своих Кулибиных хватает и есть что почерпнуть и перенять, перенося на свою выпускаемую продукцию. Наука, ВПК, передок или передок, наука, ВПК, передок. Такая последовательность, Лучше, чем те кто на передке не знает, что крайне необходимо, какие изделия не мешало бы доработать, какие недостатки. А для решения этой проблемы нужно постоянное практическое, а не бюрократическое взаимодействие этих направлений. Чтобы сократить бюрократию, надо в первую очередь сократить количество бюрократов в минобороны, генштабе и в низ по лестнице. Не надо размывать ответственность, она должна быть персональной, а тем более в вооруженных силах...