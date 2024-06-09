Фото: freepik.com.Сегодня 42K прочитали Крымский мост оказался в эпицентре "адского дождя". Враг часто испытывает его на прочность и с воды, и с воздуха, атакуя и дронами, и ракетами, и катерами-камикадзе.
Крымский мост попал под "адский дождь". Теперь ВСУ наказывают запрещённым способом. Но есть две хорошие новости
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое личное мнение. Нет тех преград которые наш человек не может преодолеть, не будем говорить о законности. Есть проблема, ты ее решаешь или нет, на кону твоя жизнь в зоне СВО. Выбор на стороне здравомыслия и инстинкта самосохранения. Нужна четкая понятная задача поставленная нашим умам и ВПК на решение этих проблем. Тесная взаимосвязь ВПК с теми кто на передке в зоне СВО, там своих Кулибиных хватает и есть что почерпнуть и перенять, перенося на свою выпускаемую продукцию. Наука, ВПК, передок или передок, наука, ВПК, передок. Такая последовательность, Лучше, чем те кто на передке не знает, что крайне необходимо, какие изделия не мешало бы доработать, какие недостатки. А для решения этой проблемы нужно постоянное практическое, а не бюрократическое взаимодействие этих направлений. Чтобы сократить бюрократию, надо в первую очередь сократить количество бюрократов в минобороны, генштабе и в низ по лестнице. Не надо размывать ответственность, она должна быть персональной, а тем более в вооруженных силах...
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11 час.
ИИ
Иван Иванов
одноразово конфисковать весь арсенал охотничьих магазинов-не на одну СВО хватит....
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5 час.
М
ММ
Дробовики, картечь, зенитки со шрапнелью.. Может пушки времен 1812 года? А, нет, они вертикально вверх стрелять не могут. Видео было, где наш солдат отмахивался от гранат, которые сыпали на него с квадрокоптера. Из автомата возможно действительно не попасть. Нужен конкурс изобретателей и пусть министерство обороны заплатит победителю миллиона 3-4 за способ ликвидации дронов! Народ наш изобретателен, вон, мангалы на танки поставили для защиты и теперь все страны срочно модернизируют свои танки.
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5 час.
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