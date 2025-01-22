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Арестович*: европейцы не смогут воевать в грязных окопах, а русские показали готовность делать так и дальше

Арестович*: европейцы не смогут воевать в грязных окопах, а русские показали готовность делать так и дальше

Под руководством ушедшего демократа Джо Байдена США проиграли России противостояние на Украине. Новая американская администрация под руководством республиканца Дональда Трампа это поняла и решила провести аудит.

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