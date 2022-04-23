В Новосибирске полицейские присоединились к Всероссийской акции «Твой выбор»

В период с 14 по 22 апреля в целях предупреждения преступности несовершеннолетних и предотвращения их вовлечения в противоправную деятельность сотрудники полиции провели на территории Новосибирской области комплекс профилактических мероприятий в рамках Всероссийской акции «Твой выбор».