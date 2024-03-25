NYT: На Олимпиаде в Париже возможны теракты

С такими опасениями выступили в ООН. После трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» на Западе бьют тревогу — власти государств вводят повышенные меры безопасности, а в ООН опасаются терактов в ходе Олимпийских Игр, пишет газета NYT со ссылкой на источники в западных разведках и экспертов.