NYT: На Олимпиаде в Париже возможны теракты

С такими опасениями выступили в ООН. После трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» на Западе бьют тревогу — власти государств вводят повышенные меры безопасности, а в ООН опасаются терактов в ходе Олимпийских Игр, пишет газета NYT со ссылкой на источники в западных разведках и экспертов.
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