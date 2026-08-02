Мошенники нашли способ обмана российских путешественников

Киберпреступники открыли охоту на российских путешественников, которые возвращаются с отдыха. Аферисты запугивают жертв и говорят им о том, что человек якобы контактировал с кем-то из нежелательных в России организаций, заявил в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
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