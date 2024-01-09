В России стартовал эксперимент по прослеживаемости лекарственных средств и сырья для их производства

Эксперимент будет проводиться до 31 декабря с применением информационной системы на платформе ГИС МТ и направлен на апробацию механизма, который обеспечивает подтверждение соответствия стадий производства лекарственных препаратов Статья полностью.
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