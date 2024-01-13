Moscow Rock City впервые в Королёве! 🚀 

Сегодня вечером кавер-группа Moscow Rock City в первый раз выступит в Королёве! 🚀 В 2 отделениях вас ждут хиты западного рока 70-х-90-х: AC/DC, Aerosmith, Alice Cooper, Billy Idol, Black Sabbath, Bon Jovi, Dio, Iron Maiden, Judas Priest, Kiss, Metallica, Mötley Crüe, Motörhead, Ozzy Osbourne, Poison, Scorpions, Skid Row, Survivor, Twisted Sister, Warlock, W.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)