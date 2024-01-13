Moscow Rock City
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Moscow Rock City

2 подписчика

Moscow Rock City впервые в Королёве! 🚀 

Moscow Rock City впервые в Королёве! 🚀 

Сегодня вечером кавер-группа Moscow Rock City в первый раз выступит в Королёве! 🚀 В 2 отделениях вас ждут хиты западного рока 70-х-90-х: AC/DC, Aerosmith, Alice Cooper, Billy Idol, Black Sabbath, Bon Jovi, Dio, Iron Maiden, Judas Priest, Kiss, Metallica, Mötley Crüe, Motörhead, Ozzy Osbourne, Poison, Scorpions, Skid Row, Survivor, Twisted Sister, Warlock, W.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх