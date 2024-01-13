Moscow Rock City впервые в Королёве! 🚀 

Сегодня вечером кавер-группа Moscow Rock City в первый раз выступит в Королёве! 🚀 В 2 отделениях вас ждут хиты западного рока 70-х-90-х: AC/DC, Aerosmith, Alice Cooper, Billy Idol, Black Sabbath, Bon Jovi, Dio, Iron Maiden, Judas Priest, Kiss, Metallica, Mötley Crüe, Motörhead, Ozzy Osbourne, Poison, Scorpions, Skid Row, Survivor, Twisted Sister, Warlock, W.