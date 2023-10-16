Крашенинников рассказал, что изменят в законе о выборе президента

Комитет по госстроительству и законодательству Государственной Думы рекомендовал рассмотреть в первом чтении законопроект об изменении правил выборов президента России, сообщили 16 октября в пресс-службе комитета.
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