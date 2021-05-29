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Судьба русского Казахстана: что говорят люди, уехавшие из республики навсегда?

Судьба русского Казахстана: что говорят люди, уехавшие из республики навсегда?

Для нас Казахстан – не чужая земля. Близкий, родной. Но многие русские Казахстана там больше не живут.

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Влад Владимиров
Увы, но национализм сейчас повсюду набирает обороты...Это когда во главу угла ставятся не личностные качества, а принадлежность к той или иной касте. Тупиковость подобной политики нескоро ещё дойдет до местечковых правящих уродов... Время ещё покажет, что не в тупом шовинизме находится у народов счастье...

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