В России семьям с детьми приготовили приятный подарок в новом году

В России с 2026 года семьям с двумя и более детьми и работающими родителями, если они будут признаны нуждающимся, пересчитают налог на доходы физических лиц по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут денежной выплатой.
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