Льюис Хэмилтон: Мне не хватает скорости, больше нечего сказать

Льюис Хэмилтон: Мне не хватает скорости, больше нечего сказатьLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признал, что в спринт-квалификации Гран При Катара ему не хватило скорости, чтобы подняться выше седьмого места.
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