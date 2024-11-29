Льюис Хэмилтон: Мне не хватает скорости, больше нечего сказать

Льюис Хэмилтон: Мне не хватает скорости, больше нечего сказатьLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признал, что в спринт-квалификации Гран При Катара ему не хватило скорости, чтобы подняться выше седьмого места.