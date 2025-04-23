Царьград Коллаж Царьграда Бывший командующий 58-й армией ВС России, сломившей контрнаступ ВСУ в Запорожской области в 2023 году, генерал-майор Иван Попов выступил с последним словом в Тамбовском гарнизонном суде: "Я ошибался".
Генерал Попов выступил с последним словом: "Я ошибался"
Комментарии
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Nikolay Stepanov
А что бывает с судьями, если они поступят так, как велит им их совесть?
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1 час.
Юрий Андреев
А нам про сталина и 37 год в уши заливают, а тут нате вам, взять взяли, а доказать не могут, а между прочим боевой генерал, он сейчас там был бы ох как нужен, или нет, а ну да у нас же таких кто бережёт солдата и за которых бойцы в огонь и в воду полно.
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1 час.
Татьяна Ходкевич
Дай Бог, чтоб его оправдали!🙏😇
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8 мин.
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