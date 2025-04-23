Генерал Попов выступил с последним словом: "Я ошибался"

Юрий Андреев

А нам про сталина и 37 год в уши заливают, а тут нате вам, взять взяли, а доказать не могут, а между прочим боевой генерал, он сейчас там был бы ох как нужен, или нет, а ну да у нас же таких кто бережёт солдата и за которых бойцы в огонь и в воду полно.