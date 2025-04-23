ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Султангареева
    Какой фейк? Уже пора привыкнуть, что наша власть всячески изощряется, чтобы угодить надменным или льстивым баям. Так ...Зачем российскому...
  • Татьяна Ходкевич
    Дай Бог, чтоб его оправдали!🙏😇Генерал Попов выс...
  • Владимир Балаев
    Мудьюге заморили более тысячи наших сограждан! При Сталине, каждый год уценки были, и промышленность развивалась беше...Почему можно част...

Генерал Попов выступил с последним словом: "Я ошибался"

Генерал Попов выступил с последним словом: "Я ошибался"

Царьград Коллаж Царьграда Бывший командующий 58-й армией ВС России, сломившей контрнаступ ВСУ в Запорожской области в 2023 году, генерал-майор Иван Попов выступил с последним словом в Тамбовском гарнизонном суде: "Я ошибался".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
А что бывает с судьями, если они поступят так, как велит им их совесть?
Ответить
1 час.
Юрий Андреев
А нам про сталина и 37 год в уши заливают, а тут нате вам, взять взяли, а доказать не могут, а между прочим боевой генерал, он сейчас там был бы ох как нужен, или нет, а ну да у нас же таких   кто бережёт солдата и за которых бойцы в огонь и в воду полно.
Ответить
1 час.
Татьяна Ходкевич
Дай Бог, чтоб его оправдали!🙏😇
Ответить
8 мин.
наверх