Аналитик Блисс рассказал россиянам, как обезопасить свои вклады

Нужно следить за финансовыми операциями Мошенники выдают себя за сотрудников банков или госучреждений, пытаясь получить личные данные и информацию о счетах, сообщает RT со ссылкой на руководителя по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никиту Блисса.
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