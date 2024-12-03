Аналитик Блисс рассказал россиянам, как обезопасить свои вклады

Нужно следить за финансовыми операциями Мошенники выдают себя за сотрудников банков или госучреждений, пытаясь получить личные данные и информацию о счетах, сообщает RT со ссылкой на руководителя по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никиту Блисса.