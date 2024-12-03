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Петербургский дневник

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Аналитик Блисс рассказал россиянам, как обезопасить свои вклады

Аналитик Блисс рассказал россиянам, как обезопасить свои вклады

Нужно следить за финансовыми операциями Мошенники выдают себя за сотрудников банков или госучреждений, пытаясь получить личные данные и информацию о счетах, сообщает RT со ссылкой на руководителя по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никиту Блисса.

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